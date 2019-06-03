صلاح ورفاقه يضعون "ميسي" في موقف صعب

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فان دايك

بدأت وسائل الاعلام الأوروبية في الحديث عن المرشحين لحصد الكرة الذهبية لهذا العامن وذلك بعد انتهاء دوري أبطال أوروبا والذي حصده اللاعب الدولي محمد صلاح ورفاقه بعد تغلبهم علي مواطنهم توتنهام في النهائي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها بشأن أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، مؤكدة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، سيواجه ثلاثي ليفربول في الصراع لحصد الجائزة.

ورغم كون كل الترشيحات تصب في خانة نجم برشلونة لكن ”ماركا“ أكدت أن بضع منافسات قادمة قد تغيير المعطيات من بينها كوبا أمريكا وأمم أفريقيا ونهائيات دوري الأمم الأوروبية ولقاءات السوبر محليًّا وقاريًّا.

واعتبرت الصحيفة أن ثلاثي ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بمثابة قنبلة بإمكانها حرمان ميسي من اللقب.

وركزت الصحيفة على كون دوري أبطال أوروبا كان دائمًا حاسمًا في الفوز بالجائزة، وهو ما حققه ثلاثي ليفربول وفشل فيه ميسي.

ويبقى الهولندي فان دايك أبرز لاعبي ليفربول وبإمكانه زيادة حظوظه حال تتويج هولندا بدوري الأمم الأوروبية، لكنه يعاني من كون الجائزة تجاهلت في الغالب المدافعين وفضلت المهاجمين.

وقدم السنغالي ساديو ماني موسمًا مميزًا وكان أحد أبرز لاعبي ليفربول حيث سجل 26 هدفًا في 50 لقاءً ويعتبر هدفًا لزيدان، مدرب ريال مدريد.

كما قدم صلاح موسمًا جيدًا وسجل 27 هدفًا وتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي ويملك برفقة زميله في الفريق ساديو ماني إمكانية زيادة حظوظهما من خلال أمم أفريقيا التي ستقام في مصر.


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