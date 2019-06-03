» أحمد عمر هاشم:الصوفية موجودة منذ عهد الرسول

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التصوف الإسلامي



أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،: أن التصوف الإسلامي ليس غريبًا عن الإسلام، وليس جديدًا على المسلمين، ولكنه موجود من العهد النبوي نفسه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "تن" ،بأنه كان يوجد في المسجد النبوي جماعة تسمى "أهل الصُفة"، الذين كانوا ملازمين للمسجد وللرسول، صلى الله عليه وسلم، وكانوا يمثلون الدفعة الأولى للتصوف، ولكن المصطلح في ذلك الوقت لم يكن شائعًا.

 وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،بأن الصوفية حقًا لا يخرجون عن الكتاب والسنة النبوية، مشيرًا إلى أن بعض الأدعياء انتسبوا إلى المحراب الصوف.

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