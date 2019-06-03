عراة يتظاهرون أمام مقر "فيس بوك" تعرف على السبب

03 يونيو 2019 - 11:45 ص

تظاهر العشرات من المواطنين عراة في الولايات المتحدة الأمريكية أمام مقرات شركات "فيس بوك" في ولاية نيويورك، احتجاجا على ما يعتبرونه فرض رقابة على المستخدمين فيما يتعلق بسياسات فيس بوك وإنستجرام الخاصة بالعرى الفنى.

وقالت شبكة "سى.إن.إن"،الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه مع بزوغ الفجر فوق المدينة، كان المتظاهرون ملقون على الطريق بصور كبيرة تغطى أعضاءهم التناسلية، وتم تنظيم الاحتجاج - الذى يطلق عليه #wethenipple وتم تصويره من قبل الفنان الأمريكى المشهور عالميًا سبنسر تونيك والتحالف الوطنى ضد الرقابة "NCAC" .

وشارك أعضاء فى مجموعة نسائية فى المظاهرة، وقالت المجموعة فى بيان إنها تتحدى الرقابة على العرى الأنثوى الفنى من خلال المعايير المجتمعية لفيس بوك وإنستجرام.