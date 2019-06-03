االذهب يرتفع 4 جنيهات ليسجل هذا الرقم

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الذهب

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خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق في التعاملات المسائية اليوم الإثنين 3 يونيو.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 سجل اليوم 526 جنيها

عيار 24 سجل اليوم 702 جنيها

عيار 21 سجل اليوم 614 جنيها

الجنيه الذهب اليوم 4912 جنيها

أوقية الذهب 1316 دولارا

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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