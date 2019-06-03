القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بعيد الفطر

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القوات المسلحة

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الرئيس

السيسي

عيد الفطر

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك 1440هــ وهذا نصها :-

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص ، مؤكدين لسيادتكم ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراساً أمناء على المسئولية الوطنية التى كلفهم الشعب المصرى بها فى الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه ومقدساته وتاريخه العريق.

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق النصر خطاكم

وكل عام وسيادتكم بخير ،،،

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .


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