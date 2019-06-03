"صلاح" يوجه رسالة لجماهير "ليفربول"

03 يونيو 2019 - 02:13 م

شكر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي الجماهير علي الاستقبال الحافل للفرسيق أمس، عقب العودة من العاصمة الإسبانية مدريد ومعه لقب دوري أبطال اوروبا.

وقام النجم المصري بنشر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال في تدوينة له علي الصور:"أمس كان خياليًا، شكرًا للجميع، لانكم جعلتم المدينة مثل أنفيلد".

صلاح سجل هدف في فوز ليفربول بالنهائي، وتوج بأول ألقابه مع الريدز، الأغلى في تاريخه حتى الآن.

ليفربول فاز بدوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على توتنهام في النهائي، بثنائية نظيفة، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

واحتفل الفريق والجماهير في شوارع ليفربول وبمقاطعة ميرسيسايد، أمس الأحد، باللقب السادس للريدز وكانت الحافلة تجوب شوارع المدينة بالاحتفالات.



