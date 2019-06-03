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دراسة تكشف: 10 فوائد سحرية للوقوع في الحب

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أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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مفاجأة بشأن ممارسة الرجال لتمارين الضغط


كشفت دراسة قدمها فريق أكاديمي أمريكي عن فوائد صحية للوقوع في الحب والرومانسية، منها استقرار ضغط الدم وتقليل الشعور بالألم وتخفيف الحساسية وتقوية المناعة.
وخلصت مجموعة أبحاث طبية قام بها فريق من الباحثين في جامعة "ويسترن فرجينيا" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى أن حالات العشق والرومانسية والقبلات المتبادلة بين الأحبّة لها العديد من الفوائد الصحية غير المتوقعة، وفقا لما نقله موقع "مراسلون".
وأكد الفريق أن "شعور الوقوع في الحب يأتي نتيجة لنشاط 12 منطقة من الدماغ تعمل معا"، وأن انعكاس ذلك يبدأ بجزء من الثانية، وتساعد هذه المشاعر في تحسين عدة ظروف صحية بما في ذلك استقرار ارتفاع ضغط الدم وتقليل الشعور بالألم وعدم الإفراط في الحساسية.
ويساهم الشعور العاطفي في الحب بإفراز مواد كيميائية مثل الدوبامين، والتي تساعد على تنظيم الاستجابات العاطفية، كما يثير الأوكسيتوسين مشاعر الثقة ويقلل من الشعور بالقلق، كما خلصت الدراسة إلى أن "الأشخاص الذين يميلون إلى الحب، ينخفض ضغط الدم لديهم".
وأضافت الدراسة أن اللمس يساهم في إفراز هرمونات يمكن أن تلعب دورا في مراكز الضغط في الجلد، التي تكون على اتصال بالدماغ من خلال العصب المبهم، والذي يمتد إلى أسفل الجسم.
ومن الفوائد الصحية للحب والعاطفة أيضاً تأثيرات على الجهاز المناعي والهرمونات ومقاومة العدوى بحسب البروفيسور كاري كوبر أخصائي علم النفس في جامعة مانشستر.
وتساهم القبلات في تحسين مستويات الكولسترول لدى الأزواج، كذلك فإن عناق العاشقين بشكل منتظم يجعلهم أقل عرضة للاكتئاب أو القلق، بحسب دراسات.
ويمكن للرومانسية أيضاً تحسين عتبة الألم، وذلك بعد إجراء فحوصات الدماغ لتقييم ردة الفعل على الألم، كما أنه بمجرد النظر إلى أحد أفراد الأسرة، يمكن أن يزيد إنتاج الدوبامين، ما يؤدي إلى إطلاق مسكنات الألم الطبيعية.

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