«الإفتاء»: غدًا صيام.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر

03 يونيو 2019 - 07:51 م

أعلنت دار الإفتاء، منذ قليل، نتيجة استطلاع هلال شهر شوال لعام 1440 هجريًا، حيث أعلنت أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وبعد غد الأربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر لعام 1440 هجريًا.

ومن جانبه أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن اللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية لم تتمكن من رؤية الهلال وعلية يكون غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك ويكون الأربعاء الموافق الخامس من يونيو لعام 2019 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتقدم المفتى عبر الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصرى وللأمة العربية والإسلامية، متمنيًا أن يعيده الله علينا بالخير واليمن والبركات.