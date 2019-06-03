» «مصر للطيران» تلغي رحلة للسودان بسبب تطورات الأوضاع

أعلن مصدر مسؤول في شركة مصر للطيران أنه تم إلغاء رحلة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم، اليوم الاثنين، بسبب تطورات الأوضاع هناك.

وأوضح المصدر أنه "نظرا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلة الشركة رقم MS 855 ، والتي كان من المقرر إقلاعها اليوم من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرا"، وفقا لـ RT .

وذكر المصدر أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران للخطوط للجوية، يتابع تطورات الموقف أولا بأول في هذا الشأن".

وكانت سلطة الطيران المدني المصري، قد أخطرت جميع شركات الطيران المصرية بحظر تسيير الرحلات إلى المطارات السودانية في 11 أبريل الماضي فور إعلان الجيش عن عزل الرئيس السابق عمر البشير، قبل أن تعيد تسييرها في وقت لاحق".