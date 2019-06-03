» حقيقة تنازل مصر عن حصتها من حقل «ظهر»

03 يونيو 2019 - 08:49 م

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله من أنباء حول تنازل مصر عن حصتها في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي غير صحيحة.

وأكدت وزارة البترول وفقا لمجلس الوزراء، أن حصة مصر في حقل "ظهر" للغاز لم تتغير وساهم الحقل في زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز.

وأوضحت الوزارة أن شركة إيني الإيطالية باعت جزءا من حصتها بعد موافقة وزارة البترول على هذا الإجراء المعتاد في صناعة البترول العالمية، وذلك بواقع 10% لشركة "بي بي" البريطانية، و30% لشركة "روس نفت" الروسية، و10% لشركة "مبادلة" الإماراتية.

كما أكدت الوزارة على الأهمية القصوى لمشروع حقل غاز "ظهر" حيث يعد علامة بارزة في تاريخ صناعة الغاز المصرية والعالمية، لما يحققه من أرقام قياسية في توقيت تنفيذ المشروع مقارنة باكتشافات الغاز المماثلة عالميا، إلى جانب كونه أكبر كشف في منطقة حوض البحر المتوسط، ومن المستهدف أن تصل معدلات إنتاجه مع نهاية العام الحالي إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا.

وأشارت الوزارة إلى أن حقل "ظهر" ساهم إلى جانب حقول الغاز الكبرى التي نمتها مصر في البحر المتوسط، في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، وهو ما حقق وفرة من النقد الأجنبي.

