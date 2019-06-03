8 دول تعلن غدًا المتمم لرمضان والأربعاء العيد

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أكدت8 دول حتى الآن تعذر رؤية هلال شوال، معلنة أن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، بينما يكون يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر، وهو ما كان متوقعًا مسبقًا من قبل الفلكيين الذين أكدوا عدم إمكانية رؤية الهلال، ما عدا مصر.

وهذه الدول هي: مصر ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا، وأعلنت جميعها عدم رؤية الهلال.

كما أعلن مفتي الأردن الدكتور محمد الخلايلة أن يوم الثلاثاء 30 رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن مفتى فلسطين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

وكان الفلكيون يتوقعون أن هلال شوال سيغيب في هذه الدول قبل غروب الشمس، وعليه تستحيل رؤية الهلال في تلك المناطق.


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