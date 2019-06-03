"راموس" يُفسد صفقة انتقال "صلاح" لـ"ريال مدريد"

03 يونيو 2019 - 11:35 م

رفض الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، تعاقد النادي الملكى مع الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الانجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، بالتعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، الذى تألق مع ليفربول الانجليزى وقاد فريقه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

ووضع ريال مدريد مبلغ 200 مليون يورو قيمة الاستغناء عن النجم المصري محمد صلاح عقب تلقيه عروضا من بايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس .