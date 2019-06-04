المجر.. انتشال جثة ثامنة لمفقودي العبارة الغارقة بـ"الدانوب"

04 يونيو 2019 - 01:10 ص

عثرت فرق الإنقاذ والإطفاء المجرية، على جثة الأحد ضحايا العبارة السياحية، التي غرقت في نهر الدانوب الخميس الماضي.



وأوضح المركز المجري لمكافحة الإرهاب (TEK)، في بيان، الإثنين، أن فرق الإنقاذ عثرت على جثة خلال أعمال البحث ليرتفع عدد الضحايا إلى 8.



وأضاف البيان، أن الخبراء المجريين تمكنوا من تحديد موقع الجثة في حين قام الغواصون الكوريون الجنوبيون بإخراجها من النهر.



وأكد البيان أن الجهود ما زالت مستمرة للوصول إلى بقية المفقودين.



وانقلب عبّارة سياحية ،الخميس الماضي، كانت تحمل على متنها 34 شخصا معظمهم من كوريا الجنوبية، جرّاء اصطدامها بعبّارة أخرى في نهر الدانوب بالمجر.

