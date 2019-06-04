المجلس العسكري يدعو لانتخابات عامة بالسودان

04 يونيو 2019 - 02:10 ص

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان "وقف" عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر,



جاء ذلك في بيان تلاه رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان.



وقال البرهان إن الجيش السوداني "لن يقف عقبة في وجه التغيير"، وتعهد بأن المجلس "سيسلم الحكم لمن يختاره الشعب".



وأعلن أيضا "وقف" التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، و"إلغاء الاتفاق" المبرم معها، و"تشكيل حكومة تسيير مهام لإدارة الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات عامة في غضون 9 أشهر"، تتم "برقابة دولية واقليمية".



وأضاف أن "السبيل الوحيد للحكم هو صندوق الانتخاب". على صعيد مواز، دعا البرهان النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين، فجر الاثنين، بساحة الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، معربا عن "الأسف" لسقوط ضحايا.

