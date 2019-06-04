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إيران تصف عقوبات أمريكا بـ"الحرب الاقتصادية"

عرب وعالم

جواد ظريف
جواد ظريف

المصريون ووكالات

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وصفت إيران العقوبات الأمريكية بأنها "حرب اقتصادية" وقالت، إنه لا يمكن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة قبل رفع العقوبات، جاء ذلك بعد يوم من تلميح واشنطن إلى إمكانية إجراء محادثات دون شروط مسبقة إذا غيرت إيران سلوكها.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة على تويتر، مرفقا معها لقطة مصورة لامرأة تقول، إن الساق الصناعية لابنها تخضع للعقوبات "الإرهاب الاقتصادي ضد إيران يستهدف المدنيين الأبرياء، مثل هذا الصبي الصغير، الذي لا تستطيع أمه الحزينة الحصول على ساقين صناعيتين له وهو يكبر، إنهما تخضعان للعقوبات".
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التسجيل المصور.
وأضاف ظريف في التغريدة "هذه حرب دونالد ترامب الاقتصادية، والحرب والمحادثات - بشروط أو دون شروط - لا ينسجمان".
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال يوم الأحد، إن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع إيران دون شروط مسبقة بشأن برنامجها النووي، لكنها تريد منها أن تتصرف "كدولة طبيعية" أولا.
وتصاعدت حدة التوتر بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق بين إيران والقوى العالمية للحد من برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات.
وأعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران العام الماضي، وشددتها في بداية الشهر الماضي، حيث أمرت كل الدول بالتوقف عن شراء النفط الإيراني، ولمحت أيضا إلى مواجهة عسكرية فأرسلت قوات إضافية إلى المنطقة للتصدي لما وصفته بتهديدات إيرانية.
من جهتها ردت إيران بالتهديد بزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب عما تم تحديده في الاتفاق النووي رغم أنها لم تفعل ذلك حتى الآن.
وأدلى الجانبان بتصريحات في الأسابيع الأخيرة عن احتمال إجراء محادثات لحل الخلافات، في حين دعا كل منهما الآخر إلى ضرورة اتخاذ الخطوة الأولى.

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