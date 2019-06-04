35 قتيلًا حصيلة فض اعتصام السودان

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عمرو محمد-متابعات

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فض

أعلنت لجنة أطباء السودان، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد القتلى في أحداث فض الاعتصام، الذي يطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين، إلى 35 شخصا.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعد مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا خلال فض القوات السودانية، الاثنين، الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين.

وتعقد جلسة مجلس الأمن بعد طلب تقدمت به، الاثنين، ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوات الأمن السودانية القوّة المفرطة لفض الاعتصام.

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