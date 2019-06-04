» إخراج زكاة الفطر على العاملين بالمؤسسة جائزة بشرط

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علي جمعة

الزكاة

عيد الفطر



وجه أحد متابعي الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، سؤالا له قائلا: "هل يجوز إخراج زكاة الفطر على العاملين بمصلحة ما لاحتياجهم؟".

ومن ناحيته، أوضح "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على موقع "اليوتيوب"، بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر أو زكاة المال على العاملين في مصلحة ما طالما يتحقق فيهم معنى الفقر.

 و أضاف مفتي الجمهورية السابق قائلا :" إذا كان العامل بالمؤسسة فقير و يحتاج وجبة له الزكاة فهو أولي و أحق بها ".

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