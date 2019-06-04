هذا الطلب أردت أن أقوله لـ"الرئيس" ولكن امتنعت

04 يونيو 2019 - 01:01 م





روي الشيخ عبدالعزيز شعبان، الفائز في مسابقة القرآن الكريم، وأحد المكرمين في احتفالية ليلة القدر،تفاصيل فوزه في مسابقة القران الكريم قائلا :" إنه بدأ في مسيرته بحفظ القرآن الكريم في سن الخامسة، وكان والده من أكثر الذين ساعدوه.



وأضاف شعبان، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أنه ظل يحفظ في القرآن من سن 5 سنوات وحتى سن 12 سنة.



ولفت إلى أنه التقى الرئيس السيسي أمس في الاحتفالية، وكان لديه طلبا امتنع عنه ولم يقله أمس، ولكنه سيقوله الآن ويرغب أن ينفذه له وهو حج بيت الله الحرام.

