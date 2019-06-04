» عاجل.. مصر للطيران تلغي رحلتين إلى الخرطوم

قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتيها رقم MS 855 وMS 853 المقرر إقلاعهما اليوم الثلاثاء من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في الرابعة عصرا والساعة 23:45 مساء.

وأهابت شركة مصر للطيران في بيان لها عصر اليوم الثلاثاء، بعملائها المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران الـcall Centre على رقم 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.