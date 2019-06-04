  • الثلاثاء 04 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:42 م
بحث متقدم
ليفربول

ليفربول يعلن رحيل الثنائي «ستوريدج» و«مورينو»

أمير الكويت

مبادرة كويتية جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية.. وقطر تعلن موقفها

سيارات

الإفراج عن شحنات سيارات بـ3.6 مليار جنيه «زيرو جمارك»

هلال العيد

«الإفتاء» تكشف سبب الخلاف حول رؤية «هلال شوال»

أمريكا والصين

الصين تحذر رعاياها من السفر إلى أمريكا

صلاة العيد في السودان

مظاهرات بالسودان بعد صلاة العيد تطالب بإسقاط المجلس العسكري

الأرصاد.. طقس حار

تفاصيل طقس أول أيام العيد.. حرارة وأمطار على هذه المناطق

مصر للطيران

عاجل.. مصر للطيران تلغي رحلتين إلى الخرطوم

صلاح

ريال مدريد يقدم عرضًا بـ"200" مليون لـ"صلاح" وهذا رده

السودان

35 قتيلًا حصيلة فض اعتصام السودان

بالفيديو.. «ابن سلمان» يتفقد الجنود على الحدود في أول أيام العيد

عرب وعالم

«ابن سلمان» يتفقد الجنود على الحدود في أول أيام العيد
«ابن سلمان» يتفقد الجنود على الحدود في أول أيام العيد

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل طقس أول أيام العيد.. حرارة وأمطار على هذه المناطق

#

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس العيد.. حرارة وأمطار على هذه المناطق

#

رقم مفزع قيمة استهلاك المصريين لكحك العيد.. تعرف عليه

#

أول تعليق للملك سلمان على إغلاق ملف "محتجزي ريتز"

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار قوات المملكة في المنطقة الجنوبية التابعة لقطاع جازان، و"عايد" القوات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وذكرت الوكالة أن بن سلمان نقل لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، "تحيات وتقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «ابن سلمان» يتفقد الجنود على الحدود في أول أيام العيد
» «الإفتاء»: لا يجوز تأخير زكاة الفطر.. وهذا آخر وقت لها
» إصابة شرطى فرنسى فى عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس
» عاجل.. مصر للطيران تلغي رحلتين إلى الخرطوم
» «الإفتاء» تكشف سبب الخلاف حول رؤية «هلال شوال»
» تفاصيل طقس أول أيام العيد.. حرارة وأمطار على هذه المناطق
» مقتل 4 في حادث إطلاق نار بأستراليا
» الصين تحذر رعاياها من السفر إلى أمريكا
» «لاسارتي» يمدد راحة لاعبي الأهلي 48 ساعة جديدة
» وزير التعليم: إحنا بنعمل قلب مفتوح وفوق دماغنا السلاح
» إخراج زكاة الفطر على العاملين بالمؤسسة جائزة بشرط

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عشاء

    08:31 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار