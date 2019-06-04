» نص خطبة عيد الفطر المبارك في الساحات والمساجد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة عيد الفطر المبارك بعنوان "الأعياد عبادة"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وقالت وزارة الأوقاف: إن العبد بصيامه لشهر رمضان أدى عبادة من أسمى العبادات؛ إذ تغلب على شهواته وقاوم رغباته وجاهد في تحقيق التقوى التي هي غاية الصيام وسبب لقبول الأعمال.

وكما كان رمضان شهر عبادة وطاعة فإن الفرح بالعيد عبادة وطاعة فحق المسلم أن يفرح بيوم العيد حيث يقول سبحانه (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) ففي الأعياد تتجسد مظاهر الفرح المشروع.

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