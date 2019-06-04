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ترامب: بريطانيا ينبغي أن تخرج من الاتحاد الأوروبي

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه ينبغي أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإن ذلك سيتم في النهاية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ترامب مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في لندن.
وأثنى ترامب، على جهود ماي، في تناول ملف البريكست، قائلا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيصب في مصلحتها.
واعتبر أن "بريطانيا تحتاج لتكون لها حدودها الخاصة، وتدير شؤونها الخاصة".
ولفت إلى أن "هناك إمكانية هائلة لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد".
وفي سياق متصل، أشار ترامب، إلى أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن التعامل مع شركة هواوي الصينية.
وأردف "استطعنا التغلب على الخلافات"، دون مزيد من التوضيح.
ومن ناحية أخرى، واصل ترامب هجومه على عمدة لندن صادق خان، ووصفه بأنه "قوة سلبية" و"أداؤه ضعيف في إدارة المدينة".‎
وأضاف "لا ينبغي على عمدة لندن انتقاد ممثل للولايات المتحدة يفعل الكثير من الأمور الجيدة لبريطانيا".
من جانبها، ذكرت ماي، أنها ناقشت مع ترامب، التحديات التي تواجه أمن البلدين وأسلوب حياتهما.
وتابعت "اتفقنا في بعض وجهات النظر، لكننا اختلفنا في بعض النقاط حول كيفية مواجهة تلك التحديات".
وتطرقت إلى الوضع في إيران، قائلة "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتفادي التصعيد". -

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