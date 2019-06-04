  • الأربعاء 05 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:26 ص
بحث متقدم
بالصور.. احتفالات العيد حول العالم

استشاري يحذر من هذا الأمر الخطير نهار يوم العيد

تركي آل الشيخ

"آل الشيخ": أخوض تجربة الأسيوطي 2 في مكان آخر

كلوب وصلاح

يورجن كلوب ينفي رحيل "صلاح" عن ليفربول

السيسي

«السيسي» يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك

السودان

المعارضة السودانية تحذر "دولا عربية" من التدخل في شؤون البلاد

ليفربول

ليفربول يعلن رحيل الثنائي «ستوريدج» و«مورينو»

أمير الكويت

مبادرة كويتية جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية.. وقطر تعلن موقفها

سيارات

الإفراج عن شحنات سيارات بـ3.6 مليار جنيه «زيرو جمارك»

هلال العيد

«الإفتاء» تكشف سبب الخلاف حول رؤية «هلال شوال»

صلاة العيد في السودان

مظاهرات بالسودان بعد صلاة العيد تطالب بإسقاط المجلس العسكري

لليوم الثاني..

مصر تلغي رحلتين إلى الخرطوم جراء الاضطرابات

آخر الأخبار

مصر للطيران
مصر للطيران

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

عاجل.. مصر للطيران تلغي رحلتين إلى الخرطوم

#

«مصر للطيران» تلغي رحلة للسودان بسبب تطورات الأوضاع

#

قوات خاصة تتسلم «هشام عشماوي» وتعيده إلى مصر

#

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

أعلنت شركة مصر للطيران (حكومية)، إلغاء رحلتين جويتين إلى العاصمة الخرطوم، مساء الثلاثاء، بسبب الأحداث التي يشهدها السودان لليوم الثاني على التوالي.
وقالت الشركة، إنها ألغت رحلتيها رقم MS 855 وMS 853 المقرر إقلاعهما الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي، إلى مطار الخرطوم.
وأضافت أن "مركز العمليات المتكامل التابع للشركة، يتابع تطورات الموقف أولا بأول، لمعرفة أي جديد في هذا الشأن".
والإثنين، أعلنت القاهرة إلغاء رحلة من مطارها الرئيسي إلى الخرطوم، وكذلك طيران الإمارات، للاضطرابات السياسية بالسودان.
وفي ساعة مبكرة الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت مقتل 35 شخصا على الأقل.
فيما نفى المجلس العسكري السوداني فض الاعتصام متعمدا، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ "البؤرة الإجرامية الخطرة".
وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل/ نيسان الماضي، للمطالبة بعزل عمر البشير، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير تغذية: هذه هي أفضل وجبة لأول أيام عيد الفطر
» هيفاء وهبي تكشف سر غيابها عن أعمال رمضان
» اليونان تقدم مذكرة شفهية لألمانيا بشأن الاحتلال النازي
» "هنية" يدعو الفلسطينيين لهذا الأمر الهام لحماية القدس
» "آل الشيخ": أخوض تجربة الأسيوطي 2 في مكان آخر
» مصر تلغي رحلتين إلى الخرطوم جراء الاضطرابات
» الصين تحذر رعاياها من السفر إلى الولايات المتحدة
» نص خطبة عيد الفطر المبارك في الساحات والمساجد
» بعد صيام 29 يوما فقط.. سلطنة عمان تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
» المعارضة السودانية تحذر "دولا عربية" من التدخل في شؤون البلاد
» وصول محمد صلاح متخفيا إلى مسقط رأسه في نجريج

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار