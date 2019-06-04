إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.



وقالت الوزارة في بيان، إن "إصابة طفيفة بشظايا في اليد والكتف، وصلت إلى مستشفى الأهلي في الخليل (حكومي)، من مخيم العَرّوب شمال المدينة".

