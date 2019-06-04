يورجن كلوب ينفي رحيل "صلاح" عن ليفربول

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كلوب وصلاح
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نفى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، الأنباء التي ترددت حول رحيل لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.
جاءت تصريحات كلوب، بعد دخول العديد من الأندية الكبيرة في مفاوضات مع صلاح، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من بينها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك وفقًا لوسائل الاعلام العالمية.
وفي حواره مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال كلوب "أنا لا أتوقع رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق الكروي، لأنني أشعر بأن الجميع عرف قيمة ليفربول بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا".
وأضاف "جميع اللاعبين يدركون قيمة وحجم ليفربول، لذا فإنني لا أتوقع نهائيًا رحيل صلاح عن صفوف الفريق".
واختتم كلوب تصريحاته بالقول "دائمًا مع كل فترة انتقالات تتردد مثل تلك الأنباء، لذا فإنني لا أعطيها اهتمامًا نهائيًا".

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