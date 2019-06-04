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اليونان تقدم مذكرة شفهية لألمانيا بشأن الاحتلال النازي

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علم اليونان
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المصريون ووكالات

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قدمت اليونان مذكرة شفهية إلى ألمانيا، الثلاثاء، بخصوص دفع تعويضات عن فترة "الاحتلال النازي" للبلاد خلال الحربين العالميتين الأولى (1914-1918) والثانية (1939-1945).
وأوضحت الخارجية اليونانية في بيان، أن مسؤولين في الوزارة قدّموا المذكرة إلى السفير الألماني بالعاصمة أثينا، لينقلها بدوره إلى خارجية بلاده.
وأضاف البيان، أن أثينا طالبت برلين ببدء محادثات حول مسألة التعويضات التي تعد مهمة بالنسبة إلى الشعب اليوناني.
ولفت إلى أن المذكرة تضمنت أيضا سردا للأضرار التي لحقت بالشعب اليوناني خلال تلك الفترة.
وأواخر أبريل/ نيسان الماضي، صدّق البرلمان اليوناني على مقترح، يدعو إلى مطالبة ألمانيا بدفع تعويضات عن فترة "الاحتلال النازي" للبلاد.
وتم تمرير المقترح المذكور بالأغلبية، ما يعني أن الحكومة اليونانية ستتقدم بطلب رسمي إلى ألمانيا، لمطالبتها بدفع تعويضات عن الأضرار، وعمن فقدوا حياتهم خلال تلك الفترة.
وقبل 3 سنوات، قدرت لجنة خبراء شكلها البرلمان اليوناني، حجم التعويضات المطلوبة من ألمانيا بـ 300 مليار يورو على الأقل.
وبيّنت أن منها قروضا إجبارية اضطرت اليونان إلى تقديمها لمصرف "رايشسبنك" الألماني إبان الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى تعويضات عن خسائر، وجرائم حرب.
وبالنسبة إلى ألمانيا، فإن قضية التعوضيات منتهية منذ توقيع معاهدة اثنين زائد أربعة، التي تعتبر أساسا لإعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990، والتي تنص على عدم وجود التزامات بتعويضات أخرى عن خسائر الحرب.
ويعتزم نواب البرلمان اليوناني، تقديم توصيات للحكومة الحالية والحكومات المقبلة بشأن التصرف في هذه المطالبات، مثل اللجوء إلى محاكم أوروبية، وهو ما اقترحه أيضا الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس مطلع 2019. 

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