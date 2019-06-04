الأردن يُدين قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية بالقدس

04 يونيو 2019 - 11:41 م

أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.



وقال الصفدي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة خرقا للقانون الدولي".



والخميس الماضي، طرحت السلطات الإسرائيلية، مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، سيتم بناء 460 منها في حي بسغات زئيف، و345 وحدة في راموت، علمًا أن خطط بنائها معتمدة منذ العامين الماضيين.



واعتبر الصفدي، أن القرار الإسرائيلي "خطوة لا شرعية تستهدف تغيير الهوية العربية للمدينة المحتلة تعمق التوتر وتقوض جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين".



وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي ممارسة ضغوط فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية".



وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع المحطة الاسرائيلية 12، أنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفريقه، على نيته ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.



وأشار إلى أن ضم كل المستوطنات، المقامة على أراضي الضفة الغربية، سيتم تدريجيًا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة.

