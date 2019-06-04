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الأردن يُدين قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية بالقدس

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صحفي إسرائيلى: سنعود لنبنى مستوطنات جديدة
صحفي إسرائيلى: سنعود لنبنى مستوطنات جديدة

المصريون ووكالات

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أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.
وقال الصفدي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة خرقا للقانون الدولي".
والخميس الماضي، طرحت السلطات الإسرائيلية، مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، سيتم بناء 460 منها في حي بسغات زئيف، و345 وحدة في راموت، علمًا أن خطط بنائها معتمدة منذ العامين الماضيين.
واعتبر الصفدي، أن القرار الإسرائيلي "خطوة لا شرعية تستهدف تغيير الهوية العربية للمدينة المحتلة تعمق التوتر وتقوض جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين".
وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي ممارسة ضغوط فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع المحطة الاسرائيلية 12، أنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفريقه، على نيته ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وأشار إلى أن ضم كل المستوطنات، المقامة على أراضي الضفة الغربية، سيتم تدريجيًا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وبلغ عدد المستوطنات غير القانونية منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 نحو 250 مستوطنة؛ تضم أكثر من 400 ألف مستوطن، الأمر الذي يهدد آمال قيام دولة فلسطينية بموجب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.‎ -

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