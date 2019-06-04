المغرب يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أن عيد الفطر هو الأربعاء.
جاء ذلك في بيان، الثلاثاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقال البيان، إنه جرت مراقبة "هلال شهر شوال لعام 1440 هـ، بعد مغرب الثلاثاء، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا". -

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