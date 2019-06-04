التحالف العربي: إجلاء مصاب من سفينة إيرانية "مشبوهة"

04 يونيو 2019 - 11:46 م

قال التحالف العربي في اليمن، مساء الثلاثاء، إنه أجلى مصابا إيرانيا من سفينة إيرانية وصفها بـ"المشبوهة"، وذلك بالقرب من ميناء يمني.



ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إن السعودية تلقت "نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية تقع شمال غرب ميناء الحديدة (اليمني) نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة"، دون تفاصيل بشأن إصابته.



وأشار إلى أن الرياض تلقت طلبا مماثلا من سفير إيراني (لم يسمه) ببعثة بلاده بالأمم المتحدة.



وأضاف أنه تم إجلاء المصاب إيراني الجنسية ونقله للمستشفي العسكري بجازان السعودية.



ووجه المتحدث اتهامات للسفينة الإيرانية، منها أنها "تقوم بأعمال عدائية ضد قوات التحالف والشعب اليمني"، وهو ما لم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأنه من طهران.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا ومدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، ومسلحي جماعة الحوثيين المتهمين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

