» "آل الشيخ": أخوض تجربة الأسيوطي 2 في مكان آخر

04 يونيو 2019 - 11:51 م

أكد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على أنه سوف يخوض تجربة جديدة في مكان آخر.

