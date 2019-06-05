» وزير الخارجية الأمريكي يحذر سويسرا من هذا الأمر

05 يونيو 2019 - 12:30 ص

حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سويسرا من علاقات الأعمال الوثيقة بينها وبين الصين، قائلا إن الدولة الأوروبية المحايدة تعرض نفسها لانتهاكات الخصوصية، إذا سمحت للشركات الصينية ببناء بنيتها الأساسية.



ونقلت قناة «سكاي نيوز»، عن بومبيو، قوله إن «السويسريين يعلقون أهمية كبيرة على حماية الخصوصية على المدى الطويل، لكن إذا تعاملتم مع التكنولوجيا الصينية فأنتم تقدمون معلوماتكم للحزب الشيوعي الصيني».

