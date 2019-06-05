"الكاف" يضع اتحاد الكرة في ورطة كبرى.. تعرف عليها

05 يونيو 2019 - 01:10 ص

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، خطابا للاتحادات المحلية في القارة، يلزمها بتحديد أسماء الفرق المشاركة في بطولتي الأندية الموسم المقبل.



وحسب خطاب الكاف، الثلاثاء، فإن الاتحادات المحلية مطالبة بتحديد أسماء الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، قبل يوم 30 يونيو الجاري.



وحسب الجدول المرتبك لجدول الدوري المصري، فإن البطولة سوف تستكمل عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو، مما يعني أن البطولة لن تكون قد حسمت في الموعد المطلوب.



ويتأهل بطل الدوري المصري ووصيفه إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحب المركز الثالث رفقة بطل كأس مصر في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.



وفيما لن يكون الدوري قد انتهى في الموعد الذي حدده الكاف، فإن بطولة كأس مصر هي الأخرى تبقى أزمة، حيث إنها غير مجدولة بعد في الموسم الكروي، بحسب "سكاي نيوز".



وفي حالة إلغاء بطولة الكأس في مصر، وهو اقتراح مطروح بالفعل، يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع في الدوري إلى الكونفدرالية.



ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، وضمن بالفعل التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا بطلا للمسابقة المحلية أو وصيفا لها.

