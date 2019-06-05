تعليق مثير من فرج عامر على بيع تركي آل الشيخ لبيراميدز

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أكد فرج عامر - رئيس نادي سموحة - حزنه على قرب رحيل تركي آل الشيخ عن الاستثمار الرياضي بعد تلميحه ببيع نادي بيراميدز.

وقال في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : ""كنت أتمني أن تستمر وتنمو وتشمل اندية استثمارية عربية متعددة، اكيد كانت حتنعش الرياضة المصرية وبالاخص كرة القدم ، الغريب ان البيع تم فجأة بالرغم من اعلان مالكه رغبته في استثمار 890 مليون جنيه في تدعيمه هذا العام ، الخاسر الأكبر من هذا البيع هو كرة القدم ".

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