  • الأربعاء 05 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:24 ص
بحث متقدم
أرشيفية - سيناء

التليفزيون المصري: هجوم إرهابي على كمين أمني بشمال سيناء

تركي آل الشيخ

تلميح جديد من "تركي آل الشيخ" عن بيع "بيراميدز"

هلال العيد

رئيس جمعية الفلك بجدة يفجر مفاجأة مدوية عن هلال العيد بالسعودية

محمد صلاح

صلاح يمتنع عن أداء صلاة العيد: اللي بيحصل دا عدم احترام

محمد صلاح

بالصور .. تعرف على أول شحص حرص صلاح أن يقابله في العيد

السيسي

السيسي يؤدي صلاة العيد في مسجد "المشير"

المهندس فرج عامر

تعليق مثير من فرج عامر على بيع تركي آل الشيخ لبيراميدز

صلاة العيد

ماذا تفعل لو فاتتك الركعة الأولى من صلاة العيد؟

هانى أبو ريدة

"الكاف" يضع اتحاد الكرة في ورطة كبرى.. تعرف عليها

بالصور.. احتفالات العيد حول العالم

استشاري يحذر من هذا الأمر الخطير نهار يوم العيد

رئيس جمعية الفلك بجدة يفجر مفاجأة مدوية عن هلال العيد بالسعودية

عرب وعالم

هلال العيد
هلال العيد

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مدير مركز الفلك يفجر مفاجأة مدوية عن الموعد الحقيقي لعيد الفطر

#

"المغامسي" يفجر مفاجأة ويكشف موعد ليلة القدر

#

"حبيب" يكشف مفاجأة مدوية عن شيرين

#

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن لقاء نهضة بركان

هلال العيد

أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس، ماجد أبو زاهرة، أن هلال عيد الفطر السعيد يزين سماء السعودية والمنطقة العربية منذ ما بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة سبق السعودية: مع الانتقال نحو بداية الليل يرصد بسهولة بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربي، وسيكون في حالة اقتران مع كوكب عطارد الذي سيقع إلى يمين القمر بالنسبة للراصد، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وأضاف: سيكون هلال القمر قد ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح عاليًا ومرتفعًا في قبة السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس مضاءً بضوء خافت.

وتابع "أبو زاهرة": ذلك الضوء الخافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأشار أبو زاهرة" إلى أنه في مساء يوم غد الأربعاء سيلاحظ أن القمر قد غير موقعه نتيجة لحركته في مداره حول الأرض وأصبح قرب كوكب المريخ في حالة اقتران.

وتابع: يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لغروب القمر مبكرًا، والذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

وأردف: بمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة سوف يزداد حجمه وهو في طريقه نحو البدر المكتمل، وأيضًا سيكون دليلًا لتحديد موقع الكواكب المرئية حاليًا،
مثل المشتري وزحل والعديد من النجوم البراقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تعترف بتعرضها لوعكة صحية وتطلب دعاء جمهورها
» شقيقة فنان شهير تطلب الدعاء له: الحالة حرجة
» تفكيك شبكة للعبودية الجنسية وتحرير 20 امرأة
» الحوثي يمنع إقامة شعائر صلاة العيد في المساجد اليمنية
» "الإفتاء": هذه هي أفضل الأماكن لأداء صلاة العيد
» صلاح يصل نجريج ويهدي أهالي القرية تيشيرتات ليفربول
» المجلس العسكري السودانى يلغى كل الاتفاقات مع المتظاهرين
» وزير الخارجية الأمريكي يحذر سويسرا من هذا الأمر
» خبير تغذية: هذه هي أفضل وجبة لأول أيام عيد الفطر
» هيفاء وهبي تكشف سر غيابها عن أعمال رمضان
» اليونان تقدم مذكرة شفهية لألمانيا بشأن الاحتلال النازي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار