الدولار يتراجع أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

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متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لسعر الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 5 يونيو تراجع طفيف ، حيث سجل سعر الدولار 16.76 جنيه مصري
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