تعليق غريب من هنيدي على احتفال الرئيس بأبناء الشهداء

05 يونيو 2019 - 10:21 ص

علق الفنان محمد هنيدي، علي احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عيد الفطر، قائلا: "ليا الشرف إني احتفل معاهم.. ليا الشرف إني أبقى مع أبناء الشهداء".

وأضاف هنيدي، خلال مشاركته بالاحتفالية اليوم، أنه لولا جهود رجال الشرطة والجيش وبذلهم أرواحهم من أجل الوطن جعلتنا نعيش اليوم في أمان ونحتفل بالأعياد.

وتابع معلقا على مبادرة الرئيس بالاحتفال بأبناء الشهداء، قائلا: “حاجة تشرف ومبادرة عظيمة جدا من الرئيس وتشرف أي مشارك فيها ونحن مع أبناء الشهداء طوال الوقت وتحت أمرهم في أي حاجة”.