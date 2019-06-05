» الزمالك يقرر استمرار تجميد مستحقات لاعبيه

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خالد الشرقاوي - متابعات

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 قرر مسئولو نادي الزمالك استمرار تجميد مستحقات اللاعبين بسبب نزيف النقاط، والتعادل الأخير مع حرس الحدود في الدوري. 
ورهن مسئولو الزمالك الإفراج عن المستحقات بعودة الانتصارات في الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق مطالب بالفوز على الجونة والإسماعيلي والأهلي في المباريات المتبقية في الدوري للتتويج بلقب الدوري الممتاز.
وكان مجلس الزمالك رفض إلقاء المسئولية على خالد جلال المدير الفني الجديد بمفرده خاصة وأن الإدارة ترى أن كريستيان جروس المدير الفني السابق تسبب في تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات بسبب اعتماده على عدد معين من اللاعبين وعدم منح الفرصة للبدلاء.

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