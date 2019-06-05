إصابة 20 معتمرا بانقلاب حافلة في السعودية

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلنت إدارة مستشفى "عفيف" العام في السعودية، حالة الإنذار الأصفر "CODE YELLOW "، إثر انقلاب حافلة تقل أكثر من 20 مسافرا من مختلف الجنسيات، كانوا في طريقهم لأداء العمرة.

وحسب تقارير إعلامية، فإن الحادث وقع بسبب انحراف الحافلة عن مسارها، بعدما غفا سائقها، فانقلبت بجانب طريق "عفيف – ظلم"، وأدى ذلك إلى إصابة 20 راكبا.

من جهته، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف، سلطان المغيري، إن "المستشفى استقبل 20 مصابا تنوعت درجة جروحهم بين الخفيفة والمتوسطة، وتلقى جميع المصابين العلاج اللازم".

وأضاف أن "المستشفى استنفر الكوادر الطبية والتمريضية فور تلقي البلاغ، وذلك بمتابعة مباشرة من مديرية صحة الرياض ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي".

وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر السعودي، دعمت جهود الإنقاذ بأربعة فرق لنقل المصابين.


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