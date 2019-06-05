رسميًا.. إعادة مباراة الترجي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالكاف اليوم الأربعاء في باريس لأسباب أمنية.

ووفقا لشبكة بين سبورت القطرية فإن المباراة ستقام على أرض محايدة وسيتم إجبار الترجي التونسي على إعادة الكأس والميداليات التي حصلوا عليها.

وكانت المباراة توقفت في الدقيقة (61)، لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو var ، من أجل استكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربي، وليد الكرتي، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجي.

وبعد نحو ساعة ونصف من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبي، باكاري جاساما، صافرة النهاية، باعتبار الوداد منسحبًا، وذلك بناءً على قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".