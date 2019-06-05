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أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات أول أيام عيد الفطر

مال وأعمال

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه

خالد الشرقاوي - متابعات

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الدولار يتراجع لأقل سعر منذ عامين

 شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه في البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء، أول ايام عيد الفطر المبارك وذلك رغم حالة التراجع التي يعشيها الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الفترة الماضية وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار الأهلي المصري

16.75 جنيه للشراء

16.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.72 جنيه للشراء

16.82 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

16.70 جنيه للشراء

16.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

 16.73 جنيه للشراء

16.83 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى

16.85 جنيه

 16.80 جنيه.


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