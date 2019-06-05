  • الأربعاء 05 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:22 م
بحث متقدم
هشام عشماوي

البسيوني: "عشماوي" وراء احداث العريش

الجيش يدمر سيارتين تقلان منفذي هجوم العريش

هذا ما قالته قطر بشأن الهجوم الإرهابي على سيناء

توت عنخ آمون

قرار هام بشأن بيع رأس تمثال فرعوني بمزاد بريطاني

الدولار والجنيه

أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات أول أيام عيد الفطر

الترجي

قرار عاجل من الترجي ردًا على إعادة نهائي أبطال أفريقيا

كأس دوري أبطال أفريقيا

رسميًا.. إعادة مباراة الترجي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا

عاصفة ترابية

«الأرصاد»: عواصف ترابية وسقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

عفو رئاسي (أرشيفية)

الإفراج عن 2002 سجين بعفو رئاسي

تنظيم داعش

«داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على كمين العريش

أمريكا

أمريكا تحذر من هجمات إرهابية جديدة في مصر

هذا ما قالته قطر بشأن الهجوم الإرهابي على سيناء

عرب وعالم

الجيش يدمر سيارتين تقلان منفذي هجوم العريش
الجيش يدمر سيارتين تقلان منفذي هجوم العريش

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قطر تدين الهجوم الإرهابي على كمين العريش

#

جامعة الأزهر تؤدي صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا

#

ننشر معاني الكلمات المكتوبة على سلاح إرهابي نيوزيلندا

#

مذبحة نيوزيلندا.. إدانة عربية ودولية

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم على نقطة تفتيش أمنية في سيناء، شمال شرقي مصر، ما أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن.
وجددت وزارة الخارجية في بيان الأربعاء، موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.
وعبّر البيان عن تعازي قطر لذوي الضحايا وللشعب المصري.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، إضافة إلى 5 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا بشمال سيناء.
والأربعاء، حل أول أيام عيد الفطر في مصر، وسط تشديدات أمنية في مختلف أنحاء البلاد، وفق تقارير محلية.
وخفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت تنظيم "داعش" الإرهابي أواخر 2014. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أردوغان والملك سلمان
» غرق سفينة شحن إندونيسية وفقدان 17 من طاقمها
» الاتحاد الإثيوبي يطالب "كاف" بتوقيع عقوبة على المغرب
» لجنة الأطباء السودانية تعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 101
» «مصر للطيران» تلغي رحلتين إلى السودان
» إيقاف دبلوماسيين بحوزتهما 70 كيلو هيروين في ألمانيا
» رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل «بوفون»
» إصابة إسرائيلي طعنًا قرب تل أبيب
» العيد في سوريا.. مقتل 5 مدنيين في غارات للنظام على إدلب
» قطر تدين الهجوم الإرهابي على كمين العريش
» «ميركل» و«ترامب» يبحثان الوضع في ليبيا

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار