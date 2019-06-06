خامنئي يخطب العيد بـ "بندقية قنص"

06 يونيو 2019 - 05:14 ص

أظهرت بعض الصور مرشد النظام الإيراني علي خامنئي ممسكًا بـ " قطعة سلاح " ، وذلك خلال خطبة صلاة عيد الفطر.

و كشفت وكالة أنباء فارس أن خامئني كان يحمل بندقية قنص روسية "دراغانوف" خلال إلقائه خطبة العيد.

وكانت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية قد نشرت على حسابها في تويتر مقطعا مصورا للمرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس الأربعاء، أثناء إلقائه خطبة صلاة عيد الفطر، بينما كان يحمل في يده اليسرى سلاحا.

وفي الخطبة التي بثها التلفزيون على الهواء مباشرة انتقد خامنئي الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، ووصفها بأنها "خيانة للأمة الإسلامية.

وبعد انتهاء الخطبة، غردت وكالة فارس بصورة، مصحوبة بتوضيح طبيعة السلاح الذي كان يحمله خامنئي أثناء حديثه.

وبحسب الوكالة فإن السلاح، الذي ظهر في يد قائد الثورة أثناء الخطاب هو دراغونوف بندقية قنص، روسية الصنع، وهي خفيفة الوزن وحركتها الميكانيكية شبيهة بحركة الكلاشنكوف.

ولم يتحدث خامنئي أو أي وسيلة إعلامية إيرانية عن سبب حمل المرشد لهذه البندقية، التي يبدو أنها تأتي في إطار مجرد استعراض للقوة الإيرانية وشحذ همم الشعب الخانق من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إيران.