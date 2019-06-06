خامنئي: لن نلقي إسرائيل في البحر

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إسرائيل

خامنئي

المقاومة

البحر

" المقاومة ستستمر حتى تستسلم إسرائيل".. بهذه العبارة استقبل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس الأربعاء كبار المسؤولين وسفراء الدول الإسلامية.

وأكد خامنئي خلال لقائه أن إيران لا تقول إنها سترمي اليهود في البحر مثلما كان يقول بعض الحكام العرب السابقين.

وأضاف أن المقاومة بكافة أشكالها ستستمر إلى أن تستسلم إسرائيل للشعب الفلسطيني ثم يتم إجراء استفتاء بين الشعب الفلسطيني بما يضم المسلمين والمسيحيين واليهود في فلسطين، واللاجئين الفلسطينيين، ومن ثم يتم الاعتراف بالنتائج، بحسب قوله.

كما دعا الحكام العرب ألا “ينخدعوا بما تمليه عليهم السعودية، والعمل على ردع إسرائيل عن عدوانها في فلسطين، بحسب وتعبيره.

وتابع قائلا:  تقبلت ثمن الدفاع عن فلسطين، لذلك واجهنا الاستكبار العالمي، لكننا صمدنا وسوف نصمد.

كما وصف خامنئي صفقة القرن بأنها  خيانة كبيرة للعالم الإسلامي، منوها أنها ستكون مستنقعا لحكام البحرين والسعودية وستعود بالضرر عليهم، بحسب قوله.

وجدد خامنئي التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للمسلمين، معربا في هذا الشأن عن الشكر للدول العربية والفصائل الفلسطينية التي عارضت صفقة القرن.


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