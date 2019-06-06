مفاجأة صادمة بهجوم العريش وسر تورط "عشماوي"

علق اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على هجوم العريش الإرهابي، الذي وقع صباح أمس الأربعاء قائلا: "نحن في حرب".

وأوضح "البسيوني"، خلال مداخلة تليفونية مع قناة "النيل للأخبار"،، أن هجوم العريش هو رد فعل من الإرهابيين لضبط الإرهابي هشام عشماوي.

وأوضح "البسيوني"، خلال مداخلة تليفونية مع قناة "النيل للأخبار"،، أن هجوم العريش هو رد فعل من الإرهابيين لضبط الإرهابي هشام عشماوي.