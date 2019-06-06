مفاجأة صادمة بهجوم العريش وسر تورط "عشماوي"

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هشام عشماوي

مجدي البسيوني

النيل الأخبار

علق اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على هجوم العريش الإرهابي، الذي وقع صباح أمس الأربعاء قائلا: "نحن في حرب". 

وأوضح "البسيوني"، خلال مداخلة تليفونية مع قناة "النيل للأخبار"،، أن هجوم العريش هو رد فعل من الإرهابيين لضبط الإرهابي هشام عشماوي. 

وأضاف أن أبناء الجيش والشرطة وذويهم يقدمون تضحيات كبيرة من أجل هذا الوطن، معلقًا: "نحن ننعم وهم يحققون لنا هذه النعمة والأمان، ومهما كان لن ينال أحد من عزيمة وقوة جالنا". 

شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=OLp3B2FZ88Y 

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