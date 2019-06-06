غارمة مفرج عنها لـ"السيسي": "هردلك وقفتك جنبي"

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السجن

السيسي

عيد الفطر

الغارمات

مصر الأولي

كشفت إحدى الغارمات التي تم الإفراج عنهن بمناسبة عيد الفطر،سبب دخولها السجن قائلة :"إنها كانت قد اشترت ثلاجة بالدين، وبعد ذلك قامت ببيعها للعلاج بأموالها من مرض "فيروس سي". 

وأضافت، خلال حوارها عبر فضائية "مصر الأولى"، أنها بعد خروجها من السجن، سوف يتم علاجها ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لعلاج مرضي "فيروس سي".

ووجهت الشكر للرئيس السيسي، على دعمه ومساندته لهم، معقبة: "الرئيس السيسي وقف جنبي، وألف شكر وتحية له ،و احنا مش هننسي وقفة الرئيس جنبنها و هنردها لرئيس و لمصر". 

وقد أفرجت وزارة الداخلية عن عدد من الغارمين والغارمات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين أو غارمات". 

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