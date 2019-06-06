» سر عدم هجوم الإرهابيين على إسرائيل

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الإرهاب

إكسترا نيوز

العريش

مجدي البسيوني

عقب اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، علي الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح أمس بالعريش، قائلًا: "هؤلاء الإرهابيون لا يستطيعون إطلاق طلقة واحدة على إسرائيل لأنهم خونة". 

وأضاف "البسيوني"، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن طبيعة المنطقة تتيح لهم تنفيذ العمليات الإرهابية، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن الإرهابيين، مؤكدا أنه لا بد من تطهير 100% من سيناء، وأن 90% لا تكفي. 

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلي أن اختباء الإرهابيين وسط المزارع، يشبه اختباء الفئران في الجحور، لافتا إلى أن الإرهابيين لا يستطيعون التوغل داخل مصر. 

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