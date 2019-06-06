عملية إنقاذ في البحر الأحمر بمساعدة إسرائيلية

06 يونيو 2019 - 02:14 م

تجري حاليًا في البحر الأحمر عمليات إنقاذ بمساعدة مشتركة بين العديد من الدول العربية وإسرائيل.

يشارك علماء من إسرائيل مع نظرائهم من بعض الدول العربية، في مبادرة لإنقاذ الشُعب المرجانية في البحر الأحمر والمحافظة عليها، ضمن مركز سويسري متخصص في مجال المحيطات والبيولوجيا وعلم الجينات والبيئة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس: "انضمم باحثون إسرائيليّون إلى باحثين من بعض الدول العربية، للمشاركة في مركز أبحاث سويسريّ متخصّص في إنقاذ الشعب المرجانيّة في البحر الأحمر".

وأضافت الصحيفة: "ويبحث المركز الذي افتتح حديثًا في إمكانية صمود الشعب المرجانية أمام التهديدات المناخية العالمية والمحلية، ويشارك فيه باحثون إسرائيليّون من جامعة بار إيلان ومعهد أبحاث البحار في مدينة إيلات".

وبحسب الصحيفة: "عمل المعهد التكنولوجي الحكومي السويسري وسيطا بين الأطراف لتحقيق التعاون المشترك، خاصة مع الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسيّة مع إسرائيل، منها السودان والسعوديّة. وستمثل الأردن محطة الأبحاث في مدينة العقبة، وعن السعودية جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا. وستضم المجموعة باحثين مختصين في مجال المحيطات والبيولوجيا وعلم الجينات والبيئة وغيرها من المجالات العلمية ذات الصلة".

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن "مركز الأبحاث سيبحث مجتمع الشعب المرجانيّة في البحر الأحمر، وسيراقب تنوّعها البحري، بالتركيز عبر متغيّرات مثل الزراعة، والتحضّر والاصطياد غير القانوني والنفايات الصناعيّة. وأحد التهديدات الكبيرة التي تلاحق الشعب المرجانية في البحر الأحمر- إقامة السعودية لمدينة نيون، التي ستمتد على 450 كيلومترا على سواحل البحر، قبالة شبه جزيرة سيناء، ما يعني رمي كميّات كبيرة من القمامة في البحر، والحاجة إلى نصب محطات لتحلية المياه".

ونقلت الصحيفة عن باحث إسرائيلي مشارك في المركز السويسري المشترك، قوله: "تخيّلوا سفينة ترفع العلم السويسري تجوب البحر الأحمر وتقل باحثين وعمالا من كل دول المنطقة ومن مناطق أخرى في العالم".



