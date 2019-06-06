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ميلياردير أمريكي يشترى "فيورنتينا" الإيطالي ب180 مليون دولار

الرياضة

نادي فيورنتينا الإيطالي
نادي فيورنتينا الإيطالي

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، الخميس، شراء المليادير الأمريكي روكـو كوميـسو للنادي خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لبيان منشور على الصفحة الرسمية للنادي بموقع (تويتر)، "نوّد الإعلان عن شراء الأمريكي روكـو كوميـسو للنادي خلال الفترة المقبلة"، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
وفي تصريح صحفي، قال كوميسو "كونوا على ثقة بأن فيورنتينا لن يواجه تهديد الهبوط ووداع الكالتشيو مجددًا".
وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أن الصفقة بلغت قيمتها 180 مليون دولار.
وأنهى فيورنتينا الموسم الماضي للدوري الإيطالي في المركز السادس عشر برصيد 41 نقطة، حيث
توّج يوفنتوس بلقب الموسم الحالي بعدما اعتلى الترتيب برصيد 90 نقطة.


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