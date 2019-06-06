  • الخميس 06 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:59 م
بحث متقدم
كأس الأمم

رسميا.. 5 حكام مصريين في القائمة النهائية لأمم أفريقيا

حركة حماس

أمريكا تسلم عالما فلسطينيا لإسرائيل. وحماس تعلق

أحمد أحمد

أول تعليق من الفيفا على توقيف رئيس الاتحاد الأفريقي بفرنسا

عاصفة ترابية

"الأرصاد": عواصف ترابية وأمطار على هذه المناطق غدًا

السودان

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان

البحر الاحمر

عملية إنقاذ في البحر الأحمر بمساعدة إسرائيلية

رئيس الكاف

القبض على رئيس "الكاف".. تعرف على السبب

عمر البشير

الشرطة السودانية تكشف حقيقة هروب "البشير"

اللواء محمد زكي

خبير أمني لـ"المصريين": "مش عيب تمدوا أجهزة الأمن بالمعلومات"

حسن نصر الله

الموت يفجع أمين "حزب الله"

"سي إن إن": السعودية تطور صواريخ باليستية بمساعدة الصين

عرب وعالم

الهند.. تجربة ناجحة لصاروخ يعترض أهدافًا باليستية
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

الصين: طلب أمريكا الحد من نمو شركاتنا "غزو" لسيادتنا الاقتصادية

#

لأول مرة .. أمريكا تكشف عن الجزء الأول من "صفقة القرن"

#

تسريب بالبيت الأبيض.. تكشفه قناة أمريكية

#

استثمارات هندية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بتنفيذ السعودية برنامجا صاروخيا بمساعدة الصين، تعمدت إخفاءها عن الكونجرس.
جاء ذلك وفق ما أوردته الشبكة الأمريكية، الخميس، عن ثلاثة مصادر مطلعة لم تسمّها.
ولم تصدر الرياض أو واشنطن أي تعليق فوري حول تقرير الشبكة الأمريكية حتى الساعة 10 تج.
وقالت الشبكة إنها حصلت في 14 مايو المنصرم على صور أقمار صناعية لموقع في السعودية، تظهر وجود قاعدة سعودية للصواريخ الباليستية ومنشأة اختبار خارج مدينة الدوادمي بمحافظة الرياض.
وأشارت إلى أن الصور للموقع ذاته الذي نشرت عنه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في يناير الماضي، وقالت إنها تشير إلى انتهاء السعودية من بناء مصنع صواريخ باليستية.
واعتبرت المصادر أن ذلك تطور يهدد جهود واشنطن التي امتدت لعقود لمنع انتشار الصواريخ في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب "سي إن إن" رفضت وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب رئيس الأمن القومي الأمريكي التعليق على تقارير برنامج الصواريخ الباليستي للسعودية.
وفيما لم يرد متحدث باسم السفارة السعودية بالولايات المتحدة على طلب التعليق الذي قدمته الشبكة وفق قولها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الصين والمملكة العربية السعودية "شركاء استراتيجيون".

وأضافت، وفق المصدر ذاته، أن الدولتين "تحافظان على تعاون ودي في كل المجالات بما فيها صفقات التسليح، وأن مثل هذا التعاون لا يخرق أي قوانين دولية أو أنه ينخرط بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بريطانيا تستدعي السفير السوداني بسبب العنف ضد المتظاهرين
» "مصر للطيران" تلغي رحلتين إلى السودان
» الأوقاف: فتح باب التقدم للخطابة بالمكافأة لمدرسي الأزهر
» "سي إن إن": السعودية تطور صواريخ باليستية بمساعدة الصين
» ميلياردير أمريكي يشترى "فيورنتينا" الإيطالي ب180 مليون دولار
» رسالة من "بن صالح" للشعب الجزائري
» أمني: الإرهابي لديه ميزة يستغلها لتنفيذ مخططاته.. تعرف عليها
» تعرف على حالة الطقس في ثالث أيام عيد الفطر المبارك
» سر عدم هجوم الإرهابيين على إسرائيل
» مفتي الجمهورية: العيد هو يوم الفرح بإنجازات مصر
» ناجي شهود: كل من ربى إرهابيًا يجب محاكمته

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار