» اختطاف طالبتين كنديتين في غانا

06 يونيو 2019 - 10:30 م

قالت وسائل إعلام محلية في غانا، الخميس، إن مواطنتين كنديتين تعرضتا للاختطاف في البلاد.



وأوضحت أن المختطفتين تدرسان ضمن برنامج تبادل طلابي، في مدينة كوماسي جنوبي البلاد.



وفي السياق، قال بيان أصدرته السفارة الكندية لدى أكرا، إنهم يعملون بالتعاون مع الحكومة الغانية، من أجل العثور على الطالبتين.

