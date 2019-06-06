  • الخميس 06 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:03 م
بحث متقدم
جامعة القاهرة

"التعليم العالي" تكشف حقيقة مد إجازة العيد

حادث سير

مصرع 17 شخصا إثر تعرض حافلة عُمانية لحادث مروع بدبي

الشرطة السودانية تطلق الغاز على المتظاهرين في الخرطوم

ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 61

السودان

المعارضة السودانية تتخذ قرارًا مصيريًا تجاه المجلس العسكري

غرق طلاب

بالأسماء.. غرق 3 طلاب ببحر جمصة في ثاني أيام عيد الفطر

كأس الأمم

رسميا.. 5 حكام مصريين في القائمة النهائية لأمم أفريقيا

حركة حماس

أمريكا تسلم عالما فلسطينيا لإسرائيل. وحماس تعلق

أحمد أحمد

أول تعليق من الفيفا على توقيف رئيس الاتحاد الأفريقي بفرنسا

عاصفة ترابية

"الأرصاد": عواصف ترابية وأمطار على هذه المناطق غدًا

السفن تعبر قناة السويس

«مميش»: واحدة من أكبر سفن العالم تعبر قناة السويس اليوم

اختطاف طالبتين كنديتين في غانا

عرب وعالم

ضبط شخص حاول خطف أنثى بالبحيرة
ضبط شخص حاول خطف أنثى بالبحيرة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

اختطاف طيار سعودي في الفلبين

#

تفاصيل مثيرة.. خطف عميل نازي وإعدامه في تل أبيب

#

تفاصيل جديدة حول اختطاف طائرة متجهة إلى دبى

#

مسلحون يختطفون 40 سائحًا أمريكًا وصينيًا

قالت وسائل إعلام محلية في غانا، الخميس، إن مواطنتين كنديتين تعرضتا للاختطاف في البلاد.
وأوضحت أن المختطفتين تدرسان ضمن برنامج تبادل طلابي، في مدينة كوماسي جنوبي البلاد.
وفي السياق، قال بيان أصدرته السفارة الكندية لدى أكرا، إنهم يعملون بالتعاون مع الحكومة الغانية، من أجل العثور على الطالبتين.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، اختطف مسلحون في غانا مواطنا هنديا، وطالبوا بفدية قدرها 500 ألف دولار لإطلاق سراحه. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اختطاف طالبتين كنديتين في غانا
» ترامب: الولايات المتحدة وفرنسا متفقتان بشأن إيران
» بالصور.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بالقدس للمطالبة بحقوق الشواذ
» مصرع 15 سائحا بحادث سير مروع في دبي
» إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة
» «عباس» يعزي رئيس الاحتلال الإسرائيلي في وفاة زوجته
» فضل صيام "الستّة البيض" وجواز تفرقها عن بعضها؟
» «مميش»: واحدة من أكبر سفن العالم تعبر قناة السويس اليوم
» بريطانيا تستدعي السفير السوداني بسبب العنف ضد المتظاهرين
» "سي إن إن": السعودية تطور صواريخ باليستية بمساعدة الصين
» دراسة تكشف عن 10 فوائد سحرية للحب وتبادل القبلات

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار